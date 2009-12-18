ГИУ купит 199 квартир за 45 млн. грн. в Днепропетровской области

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) приобрести у ООО «Схидбудинвест» 199 квартир в жилом доме по ул. Мира, 12-а в г. Синельниково Днепропетровской области на общую сумму 44 млн. 984,94 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1526-р от 16 декабря т.г. «О приобретении квартир для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий», размещенном на Правительственном портале.

Согласно документу, общая площадь квартир составляет 10 тыс. 710,7 кв. м по цене 4200 грн. за кв. м.

Квартиры могут быть выкуплены при наличии соответствующей банковской гарантии или другого вида обеспечения обязательств застройщиков, которые будут приниматься ГИУ, или наличии графика выполнения строительно-монтажных работ, согласованного с руководителем инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Днепропетровской области, для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий и находятся на квартирном учете.

Главные распорядители бюджетных средств вместе с Минифином и органами местного самоуправления во время уточнения показателей Государственного бюджета Украины на 2009 год и составлении проектов государственного бюджета на будущие годы должны предусматривать средства для компенсации ГИУ расходов, связанных с приобретением квартир.