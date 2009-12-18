Программа энергосбережения КМУ позволит не повышать квартплату

Внедрение правительственной программы энергосбережения позволит не повышать стоимость коммунальных услуг для населения.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ во время осмотра котельной коммунального предприятия «Теплообеспечение» в г. Коростень Житомирской области.

«Используя новейшие подходы к теплообеспечению, даже в условиях кризиса мы будем иметь резерв, чтобы не увеличивать стоимость коммунальных услуг для населения, и сможем оптимизировать их», - сказал первый вице-премьер.

По словам А.ТУРЧИНОВА, внедрение энергосберегающих технологий в теплообеспечении позволит не только экономить энергоресурсы на 30%, но и дополнительно вырабатывать электроэнергию.

«КПД этой котельной 95%», - сказал А.ТУРЧИНОВ, подчеркнув, что следующий этап внедрения правительственной государственной программы энергосбережения – это самоокупающиеся коммунальные предприятия, что позволит уменьшить потребление газа почти на 100%.

«Это будет не только техническая революция, но и политическая позиция, которая обеспечит национальную безопасность нашего государства», - заявил первый вице-премьер-министр.