Проблемы с отоплением из-за морозов будут нарастать

Как только коммунальщики разберутся со снежными завалами, всплывет главная проблема ЖКХ – отсутствие тепла в квартирах украинцев.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По мнению эксперта, морозы только начались, а неполадки с отоплением уже выходят на первый план коммунальных проблем украинских городов. При этом он обратил внимание на то, что минусовая температура не продержалась еще и недели, а аварии на теплотрассах уже лишили тепла тысячи украинцев.

«Прорыв магистрали во Львове, который оставил без тепла 78 домов, авария в черниговских теплосетях из-за которой мерзнут жители 55 домов, а тепловики до сих пор не могут найти место прорыва, 40 неработающих котельных в Донецкой области, 2 района Запорожской области без отопления… Этот далеко не полный перечень проблемных мест в Украине будет только расширяться, так как прогнозы синоптиков неутешительны, а значит, аварий и прорывов станет больше, - сказал он.

При этом председатель АТКУ подчеркнул, что полное отсутствие тепла в квартирах украинцев из-за аварий – это только часть проблемы.

«Миллионы украинцев живут в условиях, когда температура в их домах ниже любых допустимых санитарных норм, а теплокоммунэнерго не дают им больше тепла из-за боязни разрушить ветхие коммуникации. Старые сети просто не выдержат, если по ним будет подаваться теплоноситель с температурой, достаточной для полноценного обогрева людей», - пояснил В.ЯКОВЕНКО.