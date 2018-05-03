Евро-2012 – всего лишь 8 дней убытков для гостиниц?

Четыре украинских города - Киев, Львов, Донецк и Харьков - удостоились чести принять Евро-2012. Если со стадионами все более-менее понятно – о них беспокоится государство, помогли «лучшие люди» регионов, то на гостиничном поле зияют дыры, ведь многие заявленные проекты «заморозил» кризис. Да и УЕФА неоднократно высказывалась по поводу завышенных цен на гостиничные номера и несоответствие их качеству предоставляемых услуг. Как формируются цены на услуги проживания и насколько выгодно гостиницам принимать гостей чемпионата?

Цены: впереди Европы всей

Кажется, все постояльцы единодушно согласны с тем, что цены на номера в киевских гостиницах завышены, а качество – далеко от международных стандартов. Кстати, на известном портале бронирования Expedia средняя оценка иностранцев, посетивших столичные гостиницы, по 5-бальной шкале не дотягивает и до четырех.

Мнение обывателей подтверждают и эксперты. Директор группы гостиничной недвижимости консалтинговой компании DTZ (Россия/СНГ) Дэвид Дженкинс считает, что все претензии посетителей гостиниц Киева в докризисный период к завышенной стоимости номеров и качеству сервиса были оправданы.

«Высокие цены были обусловлены состоянием рынка, так как гостиница - это бизнес, и у владельцев будет стремление получить высокий доход, когда для этого существуют возможности, в условиях слабой конкуренции гостиницы менее ориентированы на стандарты», - пояснил он.

Если в условиях высокого спроса и ограниченного предложения гостиницы были в состоянии обеспечивать себе загрузку, несмотря на высокие тарифы на проживание, то кризис обострил конкуренцию между гостиницами, которые сегодня, вне зависимости от рыночного позиционирования, готовы бороться за всех клиентов - от корпоративных до бизнес-туристов.

По данным консалтинговой компании Knight Frank, в Киеве работает 126 гостиниц на 9,7 тыс. номеров, около 80% из них – среднего и низкого сегментов. В компании DTZ отметили, что с начала года заполняемость киевских гостиниц снизилась на 10-20%, при этом больше всего пострадал сегмент класса люкс. В докризисные времена гостиницы в центре заполнялись на 60-65%, сегодня – на 35-45%.

Кризис повлиял и на цены – за первое полугодие гостиницы снизили тарифы, по разным оценкам, от 15 до 40%. По информации Knight Frank, на конец сентября т.г. за проживание в стандартном номере в 3-звездочных гостиницах нужно было выложить в среднем 90 долл., в 4-звездочных – 230 долл., в 5-звездочных – 588 долл. в сутки.

Но, несмотря на значительное «кризисное» снижение, стоимость номеров в киевских 4-5-звездочных гостиницах по-прежнему выше, чем в столицах европейских стран.

По данным консалтинговой компании Colliers International (Украина), стоимость двухместного стандартного номера в киевских 4-звездочных гостиницах колеблется от 90 евро до 280 евро в сутки, на полулюксы – от 100 евро до 370 евро в сутки, на люксы – 110-520 евро, в 5-звездочных гостиницах – в среднем 310-370 евро (полулюксы – 380-400 евро, люксы – 420-600 евро).

В то же время, средняя стоимость двухместных стандартных номеров известных сетевых гостиниц категории четыре звезды в Москве составляет 170 евро. (полулюксы – 240 евро, люксы – 285 евро) в сутки, в Будапеште – 75 евро (полулюксы – 100 евро, люксы – 212 евро), Братиславе – 175 евро (полулюксы – 225 евро, люксы – 275 евро), Вильнюсе – 85 евро (полулюксы – 135 евро, люксы – 350 евро), Риме – 140 евро (полулюксы – 190 евро, люксы – 215 евро), Праге – 90 евро (полулюксы – 105 евро, люксы – 240 евро), Минске – 170 евро (полулюксы – 190 евро, люксы – 240 евро).

А.Шевчук отметил, что в гривне цены зафиксированы в основном в «Президент-отеле», «Руси», «Лыбиди». В новых 4-5 звездочных отелях стоимость номеров в основном зафиксирована в евро, а кое-где в долларах. По словам эксперта, поскольку гостиницам неудобно часто менять прайсы, в стоимости номеров закладывается определенный люфт.

«Отели готовы пересматривать цены, когда курс доллара растет на гривню. Если он поднялся на 10 копеек, то цены не пересматривают. К примеру, год назад евро стоил около 8-9 грн, а сейчас – около 12. Все отели уже раза 3-4 пересмотрели цены», - уточнил он.

Почему так дорого? - Конъюнктура

Ценообразование в нашей стране вещь специфическая. Формируя стоимость номера в новом отеле, управляющая компания не ориентируется на западные сети аналогичной категории, да и цены у соседей-конкурентов не играют особой роли. Хотя, конечно, рынок тщательно мониторится. Откуда же берется стоимость номера?

«Ориентировались, прежде всего, на конъюнктуру нашего рынка – сколько наши клиенты готовы платить за услуги, которые мы оказываем. Это обычный бухгалтерский подсчет нашей себестоимости, затратной части и предполагаемой прибыли», - пояснил управляющий недавно открывшимся киевским бутик-отелем бизнес-класса City Park Hotel Андрей Шевчук. По его словам, себестоимость определяется месторасположением и стоимостью недвижимости. А поскольку Киев – один из самых дорогих городов Европы, то и номер в гостинице не может стоить дешевле. При этом инвесторам, которые вывели на рынок гостиницы в кризис, нужно окупить вложенные средства, учитывая, что строительство начиналось на пике стоимости недвижимости, строительных материалов и земли. К тому же, по мнению экспертов, плюсует стоимость номеров и коррупционная составляющая, дорогие кредиты, а также сложности с получением разрешительной документации, которые затягивают процесс строительства.

«Эта система отяжеляет любой проект. В Европе уже давно ушли от этого. Там, где можно строить, на этапе входа инвестора максимально упрощаются процедуры. К примеру, турки бесплатно раздают землю в ряде регионов под строительство гостиниц, испанцы в прошлом году приняли решение 400 млн. евро выделить на модернизацию гостиниц, в итоге бизнес их получит под 1,5% годовых», - добавил глава Национального общественного совета по туризму и курортам Евгений Самарцев.

По данным экспертов, окупаемость гостиницы сегодня выросла во времени и составляет 8-12 лет. Если до кризиса в первый месяц после открытия у гостиницы была 50% заполняемость, сейчас это невозможно. При этом уровень рентабельности отельеров по-прежнему остается тайной под семью замками.

Сервис: за что готов платить гость

По данным консалтинговых компаний Knight Frank и Colliers International, требования к номерам отличаются в зависимости от площади, отделки и оснащения. Кроме стандартного набора – кровать, стол, стул, тумбочка, шкаф - «ингредиенты» могут меняться в зависимости от категорий. Примечательно, что ярлычки «Прошу не беспокоить» и «Прошу убрать» должны быть в номерах гостиниц всех категорий. А в гостиницах выше трех этажей обязателен лифт.

По украинским стандартам, в 1-звездочных гостиницах в номерах не предусмотрены туалеты и душевые, а также телефоны – они размещаются на этаже. Однако «в комплекте» прилагаются зеркало, стаканы и пепельница. При этом убирать в номерах должны каждый день, менять белье – раз в три дня.

В категории две звезды при аналогичной меблировке гигиена выходит на первый план. В каждом номере должен стоять умывальник с горячей и холодной водой, а в 50% номеров – полный санузел. Общая ванная предусмотрена не менее чем на каждые 20 человек, а туалет – на каждые 10 номеров.

Если в одно- и двухзвездочных гостиницах условия спартанские, то в трехзвездочных отелях уделяют внимание качеству и эстетике: в номерах и общественных помещениях должны висеть картины. В номере предусматривается: санузел, телефон, телевизор, холодильник, размеры кроватей увеличены. Смена постельного белья и полотенец – ежедневно. Из услуг - ресторан или кафе-бар, утюг и гладильная доска, услуги химчистки, туристические услуги.

Начиная с категории 3 звезды, гостиницы должны быть оснащены резервной системой горячего водоснабжения на случай аварии или профилактических работ. Кроме того, в таких гостиницах требуется автостоянка, обеспечивающая 20% общего количества номеров.

Для отелей категории четыре звезды в номере должны быть: мини-бар, письменный стол и рабочая зона, мини-сейф, ванная комната с душем и обособленной ванной; кондиционер с индивидуальной системой регулирования; спутниковое ТВ, media-система развлечений, телефон, доступ к высокоскоростной линии интернет. В оборудовании номеров используются дорогие стройматериалы, дизайн – в едином стиле.

И, наконец, пятизвездочные гостиницы. Здесь играет роль не только комфорт, но и исключительный дизайн, авторские работы, дорогие материалы в отделке. В каждом номере должен быть полный санузел (ванная, душ, умывальник, унитаз), телефон, кондиционер, телевизор с дистанционным управлением и основными телеканалами мира, холодильник или мини-бар, сейф. Также предусматривается охранная сигнализация, индивидуальная регулировка температуры в номере, подогрев пола в ванной комнате. Из мебели, кроме стандартного набора, входят кресла, журнальный столик, письменный стол с рабочим креслом.

Ванные комнаты в отелях категориях 4-5 звезд оборудуются: средствами гигиены, феном, 4 банными полотенцами на каждого гостя, банным халатом и тапочками (только для гостиниц категории 5 звезд). Начиная с категории три звезды, в стоимость номера входит завтрак.

Гостиницы, ориентированные на бизнес-туризм ставят во главу угла не вид из окна, а удобство постели (ортопедические матрасы, антиалергенное постельное белье), а также приближенный к зарубежным гостиницам эргономичный интерьер. Разумеется, бесплатный Wi-Fi для доступа в интернет.

Д.Дженкинс отметил, что гостиницы класса люкс должны предлагать большие номера, стандартный уровень - от 40 кв. м и выше, минимальная площадь номера уменьшается согласно категориям - от 30 кв. м в гостиницах высшей категории, 24 кв. м – средней ценовой категории, около 18 кв. м - эконом категории.

По мнению А.Шевчука, гости Евро-2012, кроме сервиса, хотят увидеть местный колорит. По всей видимости, его они прочувствуют в наших гостиницах, которым присущ украинский «дух» - «Президент-отель», «Братислава», «Русь», «Крещатик», «Казацкий». Эксперт согласен с тем, что наш уровень сервиса в гостиницах уступает европейскому. «Там конкуренция на другом уровне, множество сетевых отелей, которые задают тон, у которых отлаженный сервис. И многие отели, которые вынуждены с ними конкурировать, обязаны либо предоставлять сервис лучше, либо цены меньше», - добавил он.

У нас же сетевых отелей не так много – только пяти- и четырехзвездочные. При этом иностранцы, которые обычно выбирают сетевые гостиницы в надежде на одинаковый уровень сервиса, в случае с Украиной не прогадают: один стандарт во всем мире. Однако в нашей стране за этот сервис придется выложить больше.

Евро – это только восемь дней

Ожидания от размещения гостей на протяжении восьми дней чемпионата (предполагается, что на протяжении именно стольких дней могут пройти матчи в Киеве) столичных гостиничных операторов нельзя назвать радужными. Особенно камерных гостиниц, места в которых пытается зарезервировать TUI Travel. Если гостиницы с большим номерным фондом могут выделить часть номеров для размещения, то для небольших отелей это грозит убытками.

«К нам пришли из городской администрации, TUI Travel: давайте бешенные скидки на период проведения Евро-2012. Нам дают понять, что мы вынуждены из-за того, что у нас хороший отель, подписать с ними соглашение для нас убыточное. Может быть, к этому времени мы дойдем до планируемых 190 евро за номер, но может быть, нам удалось бы продать номер, к примеру, за 300 евро, а нас заставляют – давайте за 100 евро», - говорит управляющий киевским бутик-отелем бизнес-класса City Park Hotel А.Шевчук.

Грядущий чемпионат и требования УЕФА заставляют гостиницы метаться между молотом и наковальней: с одной стороны, давят местные власти – им нужно обеспечить места для проживания, а с другой стороны, владельцы гостиниц не хотят терять заработок, все-таки такая возможность окупить хотя бы часть вложенных средств выпадает нечасто.

«Для обывателя Евро-2012 – большой праздник, лично для нас – проблема», - добавил А.Шевчук.

Как напомнил Е.Самарцев, TUI Travel занимается обслуживанием только УЕФА. Десятки тысяч болельщиков, которые приедут на матчи, не будут обращаться в TUI, а, скорее всего, будут искать номера через системы он-лайн бронирования. «Евро-2012 для болельщиков будет продано в интернете на 85%», - считает он.

Выходит, что не все так плохо для собственников гостиниц и им можно рассчитывать на приличную прибыль при условии, что их знают за рубежом.

В то время, как по требованиям TUI Travel гостиницы вынуждены существенно снижать цены на номера, которые фигурируют в соглашениях на размещение УЕФА, есть основания полагать, что стоимость остальных незадействованных в этом процессе номеров на время проведения чемпионата будет расти.

«Безусловно, там, где будет дополнительный спрос, если мы будем понимать, что останется неохваченным TUI какое-то количество номеров, гостиницы на это время не будут снижать цены», - отметил Е.Самарцев. С другой стороны, по его мнению, главное – не заработать, а поработать для страны, чтобы продвинуть ее на международной арене.

«Мы хотим убедить наш гостиничный бизнес, что Евро для нас – просто формат правильного продвижения имиджа Украины на европейском рынке. Все прекрасно понимают, что те несколько дней, когда приедут болельщики и дадут деньги, в масштабах общего гостиничного бизнеса не так критичны, даже если будет полмиллиона болельщиков», - пояснил глава Нацсовета.

А вот удастся ли убедить отельеров отказаться от прибыли – вопрос риторический. Казалось бы, когда же еще насыщать гостиничный рынок, как не под Евро. Но специалисты утверждают, что правительственные программы, списки объектов никак не помогают реализовывать проекты. И если в высшем ценовом сегменте гостиницы можно пересчитать на пальцах одной руки, то в обозримом будущем очередь до развития одно- и двухзвездочных отелей гостиниц вообще не дойдет. Что, конечно, сыграет на руку присутствующим на рынке операторам.

Зинаида Блок (УНИАН)