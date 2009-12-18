“Киевэнерго” открывает прямую телефонную линию

АК “Киевэнерго” с 11 января 2010 года открывает прямую телефонную линию (номер 201-58-65) для приема жалоб от киевлян на работу служб компании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Киевэнерго”, открытие прямой линии - одно из направлений планомерной и систематической работы с потребителями, которую проводит компания.

В частности, на протяжении этого года служба безопасности “Киевэнерго” уже устранила немало нарушений внутри компании, в то же время соответствующая работа будет продолжаться и для этого должна быть налажена обратной связь в цепи «поставщик - потребитель».

В “Киевэнерго” рассчитывают, что звонки на прямую линию службы безопасности позволят оперативно реагировать на нарушение и некачественную работу работников энергокомпании и улучшить качество обслуживания потребителей.

При этом человек, который будет звонить, в случае предоставления своего контакта для обратной связи будет иметь возможность ознакомиться с результатами проверки его сообщения. Службой безопасности будет использовать два вида фиксации звонков: технический (звукозапись) и документальный (запись в специальном журнале с отметкой о принятых мерах). В рабочее время звонки будет принимать дежурный сотрудник службы безопасности, в нерабочее звонки будут фиксироваться в автоматическом режиме.

Предусмотрено, что о звонках потребителей ежемесячно будут информировать председателя правления АК “Киевэнерго” с предоставлением справки о результатах проверки этих звонков.

Компания напоминает, что продолжает работать телефонная информационно-справочная служба 15-88, которая осуществляет прием информации и дает разъяснение потребителям по всем вопросам работы “Киевэнерго”.