Стоимость коттеджей под Киевом выросла на 0,38%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 14 по 20 декабря 2009 года выросла на 0,38% (3 долл.) – до 930 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 111 200 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,16% (2 долл.) - до 1235 долл./кв. м при средней стоимости 170 350 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период рост цен на коттеджи наблюдался в Макаровском районе – на 0,83% (7 долл.) – до 819 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,52% (6 долл.) – до 1255 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,47% (3 долл.) – до 599 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,70% (3 долл.) – до 398 долл./кв. м, Обуховском районе – на 0,95% (13 долл.) – до 1398 долл./кв. м, Бориспольском – на 0,24% (3 долл.) – до 1274 долл./кв. м, Вышгородском – на 0,15% (2 долл.) – до 981 долл./кв. м, Бородянском – на 0,25% (2 долл.) – до 872 долл./кв. м, в остальных десяти районах области – на 0,20-0,93% (1-3 долл.) – до 183-449 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений зафиксировано в Васильковском районе – на 0,18% (2 долл.) – до 939 долл./кв. м, Броварском – на 0,10% (1 долл.) – до 948 долл./кв. м,

В то же время, стабилизация стоимости коттеджей наблюдается в Фастовском районе – на уровне 478 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%, в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в ноябре 2009 года выросла на 1,71% (15 долл.) – до 918 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 94 700 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3%, или 48 долл., – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 065 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).