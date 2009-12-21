Вторичка Донецка подорожала на 0,5%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 14 по 20 декабря выросла на 0,52%, или 6 долл., – до 1098 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район города со средним показателем 711 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1399 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ленинском районе – на 0,48% (4 долл.) – до 911 долл., Буденновском – на 0,45% (4 долл.) – до 874 долл., Кировском – на 0,45% (4 долл.) – до 812 долл., Пролетарском – на 0,44% (4 долл.) – до 849 долл., Ворошиловском – на 0,59% (8 долл.) – до 1399 долл., Киевском – на 0,37% (4 долл.) – до 1136 долл., Куйбышевском – на 0,58% (5 долл.) – до 919 долл./кв. м, Петровском – на 0,32% (2 долл.) – до 711 долл./кв. м и Калининском районе – на 0,56% (6 долл.) – до 1079 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 4,64%, или 48 долл., – до 1077 долл./кв. м., в октябре т.г. – на 2,19%, или 22 долл., – до 1029 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,4%, или 24 долл., – до 1007 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.