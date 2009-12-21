Жилье на вторичном рынке Киева подорожало на 0,29%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 14 по 20 декабря т.г. выросла на 0,29% или 5 долл., – до 1671 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1278 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2660 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Оболонском районе – на 0,21% (4 долл.) – до 1697 долл., Соломенском – на 0,33% (5 долл.) – до 1507 долл., Подольском – на 0,18% (3 долл.) – до 1544 долл., Дарницком – на 0,38% (5 долл.) – до 1278 долл., Деснянском – на 0,31% (4 долл.) – до 1314 долл./кв. м, Днепровском – на 0,42% (6 долл.) – до 1376 долл., Святошинском – на 0,16% (2 долл.) – до 1383 долл., Шевченковском – на 0,51% (11 долл.) – до 2180 долл., Печерском – на 0,14% (4 долл.) – до 2660 долл./кв. м и Голосеевском районе – на 0,16% (3 долл.) – до 1673 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 4,34%, или 68 долл., – до 1635 долл./кв. м, в октябре т.г. – на 2,02%, или 31 долл., – до 1567 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,77%, или 41 долл., – до 1536 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.