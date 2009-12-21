Вторичка Львова подорожала на 0,3%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 14 по 20 декабря т.г. выросла на 0,33% (4 долл.) – до 1368 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1120 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1737 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Лычаковском – на 0,29% (4 долл.) – до 1290 долл., Галицком – на 0,37% (6 долл.) – до 1737 долл., Зализнычном – на 0,60% (7 долл.) – до 1231 долл./кв. м, Франковском – на 0,36% (5 долл.) – до 1347 долл., Шевченковском – на 0,22% (3 долл.) – до 1184 долл. и Сыховском районе – на 0,20% (2 долл.) – до 1120 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 2,52%, или 33 долл., – до 1356 долл./кв. м, в октябре т.г. – на 2,08%, или 27 долл., – до 1322 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 3,39%, или 43 долл., – до 1295 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.