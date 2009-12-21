Вторичка Одессы подорожала на 0,4%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 14 по 20 декабря выросла на 0,44%, или 6 долл., – до 1399 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1077 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1603 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 0,40% (6 долл.) – до 1603 долл., а также в районах Таирово – на 0,46% (6 долл.) – до 1335 долл., Черемушки – на 0,57% (7 долл.) – до 1183 долл., Молдаванки – на 0,59% (7 долл.) – до 1123 долл. и в поселке Котовского – на 0,47% (5 долл.) – до 1077 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре 2009 года выросла на 3,45%, или 46 долл., – до 1390 долл./кв. м, в октябре т.г. – на 3,43%, или 45 долл., – до 1344 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 4,18%, или 52 долл., – до 1299 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.