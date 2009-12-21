Вторичка Харькова подорожала на 0,53%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 14 по 20 декабря 2009 года выросла на 0,53%, или 6 долл., – до 946 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 806 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1157 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Киевском районе – на 0,49% (6 долл.) – до 1157 долл., Червонозаводском – на 0,46% (4 долл.) – до 853 долл., Орджоникидзевском – на 0,52% (4 долл.) – до 806 долл., Ленинском – на 0,65% (6 долл.) – до 978 долл., Октябрьском – на 0,19% (2 долл.) – до 876 долл., Дзержинском – на 0,16% (2 долл.) – до 1136 долл., Фрунзенском – на 0,62% (5 долл.) – до 878 долл., Коминтерновском – на 0,42% (4 долл.) – до 849 долл. и Московском – на 0,75% (6 долл.) – до 858 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре 2009 года выросла на 2,28%, или 21 долл., – до 924 долл./кв. м, в октябре т.г. – выросла на 1,92%, или 17 долл., – до 903 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,39% – до 886 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.