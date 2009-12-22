В Киеве стоимость аренды офисных площадей снизилась

В Киеве стоимость аренды офисных площадей в текущем году снизилась на 60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» Виталий БОЙКО.

По его словам, арендные ставки на офисные помещения класса «А» за год снизились со 110 долл. с НДС до 45 долл./кв. м/месяц, на помещения класса «В» - с 70 долл. с НДС до 35 долл./кв. м/месяц.

По мнению В.БОЙКО, большая доля вакантных офисных площадей в столице должна отразится на стоимости арендных ставок.

«Вполне возможно, что то 60-процентное падение, которое мы получили в 2009 году, может в следующем году продолжиться. Несмотря на то, что в последние полгода падение приостановилось, и рынок находился в выжидательной позиции, так как владельцы не готовы были опускать цены ниже. Диаграмма падения цены была ступенчатая: каждые три месяца происходит стагнация цены, через каждые три месяца идет очередное падение на 10%. Думаю, что ситуация примерно такой же будет в следующем году», - прогнозирует эксперт.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.