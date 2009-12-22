В Киеве ожидается ввод в эксплуатацию 158 тыс. кв. м офисов

В Киеве в 2010 году ожидается ввод в эксплуатацию 158 тыс. кв. м офисных площадей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» (УТГ) Виталий БОЙКО.

По его словам, даже при условии ввода в эксплуатацию заявленных проектов офисные площади будут излишними на рынке, а доля пустых площадей составит около 200 тыс. кв. м.

«На 2010 год наш прогноз состоит в том, что ситуация не нормализуется в офисной недвижимости, а, скорее всего, даже усугубится в связи с тем, что доля пустых площадей составит порядка 200 тыс. кв. м», – сказал директор УТГ.

В.БОЙКО отметил, что, по планам девелоперов, в этом году в Киеве должно быть введено в эксплуатацию 550 тыс. кв. м офисных площадей, однако по итогам года введено в эксплуатацию в четыре раза меньше – 20 объектов площадью 140 тыс. кв. м.

«Киев достиг миллионного рубежа офисных помещений А и В класса», – добавил он.

По оценке директора УТГ, даже это количество введенных площадей было излишним для рынка, поскольку киевский рынок поглощает около 90 тыс. кв. м офисных площадей в год. В.БОЙКО уточнил, что на сегодня в Киеве около 16% пустых офисных площадей, что составляет около 150 тыс. кв. м. «Сегодня на цену и на рынок сильно влияет то большое количество офисных площадей, которое существует на рынке», – пояснил он.

При этом В.БОЙКО добавил, что ситуация с офисной недвижимостью в регионах еще хуже, потому что доля свободных площадей во многих городах, в том числе и в городах-миллионниках, превышает 20%. «Речи о перспективности девелопмента офисных помещений в регионах в ближайший год пока вести нельзя», – считает эксперт.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговой, офисной, складской, промышленной, жилой и загородной.