В Киеве прогнозируется ввод 150 тыс. кв. м торговых площадей

В Киеве в 2010 году прогнозируется ввод в эксплуатацию около 15-20 торговых комплексов общей площадью 150 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» Виталий БОЙКО.

По его словам, по итогам текущего года в Украине было введено в эксплуатацию 500 тыс. кв. м торговых площадей. Суммарный объем торговых площадей в стране составил более 3 млн. кв. м

В частности, в Киеве за 2009 год было введено в эксплуатацию 120 тыс. кв. м и практически все площади были поглощены рынком.

В.БОЙКО добавил, что за период кризиса уровень вакантных торговых площадей в столице сократился с 4,5% до 2% (или чуть более 10 тыс. кв. м).

Директор «УТГ» отмечает стабилизацию ситуации в торговой недвижимости столицы.

По его данным, на сегодня посещаемость торговых центров составляет 110 человек на 1 тыс. кв. м полезной площади, что незначительно выше показателя декабря прошлого года.

«Девелопмент торговой недвижимости остается перспективным не только в Киеве, поскольку доля свободных помещений во многих городах-миллионниках (Львов, Одесса) является минимальной, в других городах-миллионниках она достигает 10-15%, но это больше связано не с тем, что нет спроса на торговые площади, а с тем, что в 2008-2009 гг. вводились крупные объекты», - добавил эксперт.

При этом в городах с меньшим количеством населения доля вакантных торговых площадей достигает 25%, что говорит о том, что эффективность бизнес-проектов торговых центров в этих городах в ближайшее время не восстановится.

В.БОЙКО также отметил, что ряд иностранных компаний, которые прекратили свое существование в Украине за период кризиса, вернулись к обсуждению продвижения проектов на украинском рынке.

«2010 год, наверное, будет более успешным для торговой недвижимости, чем 2009 год. Мы увидим появление новых проектов, появление новых девелоперов, возвращение интереса иностранных девелоперов к украинскому рынку и существенную активизацию по выходу на рынок международных сетевых операторов, которые на сегодняшний день еще отсутствуют», - подытожил он.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.