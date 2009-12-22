Дисциплинированные плательщики за ЖКУ разыграют 25 тыс.грн.

Столичная власть в конце январе будущего года проведет среди дисциплинированных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги розыгрыш денежных премий, максимальная из которых будет составлять 25 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, акция организована по инициативе коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) и при поддержке Киевского городского председателя, Главного управления жилищного хозяйства КГГА.

Предусмотрено, что при осуществлении жилищно-коммунальных платежей за декабрь текущего года киевляне, которые в период с января по октябрь 2009 г. не имели задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги, будут иметь возможность бесплатно получить лотерейный билет. В январе - с 11 до 30 января - среди владельцев этих билетов будут разыграны денежные выигрыши в размере 100, 200, 500, 5 тыс. и 25 тыс. грн.

Для того чтобы принять участие в акции необходимо позвонить по номеру 15-51 с 21 до 27 декабря с.г. и зарегистрироваться в Службе помощи Киевского городского председателя киевлянам – «Call-центр».

По предварительным данным КП ГИВЦ, участниками розыгрыша имеют право стать почти 200 тыс. исправных плательщиков.