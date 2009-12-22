В Киеве цены на квартиры могут снизиться на 10-20%

На первичном рынке Киева цены на квартиры в домах, строительство которых было начато в 2009 году, могут снизиться на 10-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции директор консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» (УТГ) Виталий БОЙКО.

По его мнению, большой возможности снижения цен на жилье не существует, потому что многие квартиры, которые сегодня выставлены на продажу, создавались по максимальной себестоимости.

По данным эксперта, себестоимость таких квартир составляет 1-1,1 тыс. долл./кв. м, включая расходы на приобретение земли, долевое участие, обеспечение инженерными коммуникациями, обслуживание кредитов и т.д.

«Я бы не сказал, что цена имеет еще какую-то составляющую, которая зависит от застройщика. По крайней мере, в эконом-классе и во многих объектах бизнес-класса застройщик уже отказался от своей прибыли или оставил ее на минимальном уровне», – считает директор УТГ.

Однако, по мнению В.БОЙКО, какое-то снижение стоимости жилья на первичном рынке Киева возможно за счет того, что сегодня строить существенно дешевле. «Те квартиры, которые строятся из дешевых строительных материалов и дешевыми руками, возможно, получат какую-то возможность для снижения. Но оно будет небольшим – максимум 10-20%», – сказал он.

По словам В.БОЙКО, на первичном рынке жилья в Киеве на этапе строительства находятся 188 объектов, из них 25 объектов заморожены, 65 объектов имеют 20-процентную степень готовности, а 98 объектов (1,2 млн. кв. м, или 22 тыс. квартир) составляют реальное предложение. Из этих 22 тыс. квартир на сегодняшний день 14 тысяч квартир не проданы. При этом годовой спрос на квартиры в столице составляет около 7 тыс. квартир.

Эксперт считает, что отсутствие интенсивного строительства во второй половине 2008 года – в течение 2009 года приведет к тому, что в 2010-2011 годах в эксплуатацию может вводиться около 750-760 тыс. кв. м в год.

«В 2010 году планируется ввести в эксплуатацию еще около 700 тыс. кв. м жилья (около 7 тыс. квартир) в Киеве. Как бы ситуация не улучшалась, но мы, к сожалению, не имеем предпосылок для кардинального улучшения ситуации. Количество пустых квартир в Киеве будет существенным», – отметил В.БОЙКО.

По его мнению, стоимость квартир на первичном рынке столицы может оставаться на текущем уровне, если экономическая ситуация в стране будет выравниваться.

Эксперт отметил, что с начала года наблюдалась активизация спроса на квартиры на 20% за счет проектов с высокой степенью готовности. «Если с таким темпом – примерно 20-30% в год – будет идти прирост, то цена, скорее всего, останется на этом уровне. Если же нас постигнут какие-то катаклизмы до, во время или после выборов и экономическая ситуация ухудшится, то, вполне возможно, что эти 14 тысяч пустых квартир будут давить на цену и она снизится», – сказал В.БОЙКО.

По данным УТГ, сегодня на первичном рынке жилья столицы продается в среднем 6 квартир в месяц, в объектах на завершающей стадии/готовых – 15-30 квартир, максимальное количество продаж – более 40 квартир в месяц.

В компании отметили, что за период кризиса (с лета 2008 года) стоимость квартир эконом-класса на первичном рынке Киева снизилась на 37,8% – с 2065 до 1284 долл./кв. м, бизнес-класса – на 36,2%, с 3320 до 2117 долл./кв. м, премиум-класса – на 30,8%, с 7290 до 5040 долл./кв. м.