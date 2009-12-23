Акционеры «Киевгорстроя» усилили полномочия Набсовета

Акционеры Холдинговой компании «Киевгорстрой» усилили полномочия Наблюдательного совета и назначили председателем Правления, президентом ХК «Киевгорстрой» Василия МОЖАРА вместо Петра ШИЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил новоназначенный руководитель компании В.МОЖАР после завершения собрания акционеров холдинга.

«В связи с выходом нового закона об акционерных обществах проголосована и принята новая редакция Устава, которая изменила полномочия Наблюдательного совета, Правления и председателя Правления. В результате, в повестку дня был включен вопрос об отзыве полномочий членов Правления и председателя Правления. После вопроса об отзыве полномочий, который был проголосован большинством голосов, избрано Правление в составе 99% действующего состава, добавилось одно лицо – Петр МАЗОТОВ, по рекомендации НС», - сказал В.МОЖАР.

Он отметил, что из состава Правления выведен его председатель П.ШИЛЮК «в связи с тем, что у него уже пенсионный возраст». По словам председателя Правления ХК, среди основных решений акционеров – увеличение полномочий Наблюдательного совета. «Полномочия Правления теперь должны в большинстве случаев согласовываться с Наблюдательным советом», - уточнил он.

По данным В.МОЖАРА, в состав Правления входит 12 человек.

Он добавил, что П.ШИЛЮК будет занимать «должность выше, интереснее». В.МОЖАР не исключил, что П.ШИЛЮК останется в системе «Киевгорстроя».

Кроме этого, акционеры утвердили внутренние рабочие документы, среди которых – положения о собрании, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о Наблюдательном совете.

В.МОЖАР отметил, что в связи со сменой председателя Правления компании «принципиальных изменений не прогнозируется». «Задачи поставлены – наращивать объемы строительства, быть флагманом строительства в Киеве и, желательно, в Украине, увеличить программу жилищного строительства на 20-30%, планировать олимпийский стадион и выполнить эти задачи», - пояснил В.МОЖАР.

При этом председатель Наблюдательного совета «Киевгорстроя» Анатолий ЧУБ от комментариев воздержался.

Ранее В.МОЖАР занимал должность первого вице-президента Холдинговой компании «Киевгорстрой».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой», как заказчик, ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине.