Онищук займется урегулированием проблем вкладчиков «Элита-Центра»

Правительство назначило министра юстиции Николая ОНИЩУКА координатором законодательного урегулирования проблем вкладчиков «Элита-Центра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Мы разобрались с ситуацией, и считаем, что без принятия специального закона, который будет регулировать этот вопрос через бюджет города Киева, через специальное обращение с конфискованным у “Элита-Центра” имуществом, через специальную процедуру обеспечения людей, а это почти 2 тысячи киевлян, квартирами, этот вопрос решить будет очень тяжело», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что такое решение сегодня было принято по результатам отчета всех ветвей власти, которые занимаются решением проблем обманутых вкладчиков «Элита-Центра».

«Единственное, что мы не можем, - заслушать Генеральную прокуратуру и, к сожалению, не можем заслушать КГГА, потому что это все же те ветви власти, которые не подчинены правительству», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, министру юстиции Н.ОНИЩУКУ поручено разработать и представить на рассмотрение Кабмина и в дальнейшем в Верховную Раду проект закона о решении проблем вкладчиков «Элита-Центра».