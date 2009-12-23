Местные выборы откроют дорогу автономному отоплению в регионах

Если центральные органы власти не способны решить проблему с отоплением и снять ограничения, наложенные на индивидуальное отопление, то за них это сделают местные органы власти, считает председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

«Холод в квартирах украинцев этой зимой говорит о неспособности изменить к лучшему работу теплокоммунэнерго, но от этого не должны страдать люди. Мэры городов и депутаты местных советов видят это намного лучше, чем чиновники в столице, и понимают, что без автономного отопления решить проблему холодных квартир становится все сложнее, соответственно, надо использовать этот шанс. Поэтому массовая инициатива по решению проблемы будет идти снизу – от местных органов власти», - сказал эксперт.

По его словам, существующий запрет на отключение отдельных квартир от централизованного отопления, который мешает законно решить вопрос установки автономного отопления, – лишь мнимое препятствие. Обходить его уже научились многие мэры малых городов Украины, и этот опыт будет активно распространяться по всей стране. Главное, чтобы на это была добрая воля местных властей.

«Думаю, что после выборов в местные советы ситуация кардинально изменится и новоизбранные руководители и депутаты городов начнут более активно работать в этом направлении, давая горожанам возможность самим решать проблему отоплении своих квартир», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

При этом глава АТКУ подчеркнул, что для нормального развития сферы автономного отопления такой формат – не самый идеальный, так как «правила игры» в каждом городе могут кардинально отличаться. Поэтому лучшим вариантом остается централизованное решение этого вопроса – создание единых правил и норм для всей страны, которые должны быть утверждены на уровне правительства и профильного министерства.