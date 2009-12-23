Черновецкий предлагает передать ему общежития бесплатно

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с предложением ввести бесплатную передачу в коммунальную собственность общежитий, которые были включены в уставные фонды акционерных обществ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

По ее информации, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ направил высокопоставленным должностным лицам письмо, в котором предлагает внести соответствующие изменения в Закон «Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий».

Он напоминает, что нормами действующего закона предусмотрено, что общежития, которые не относятся к государственной собственности и включены в уставные фонды акционерных обществ, могут быть переданы в коммунальную собственность на компенсационной основе. “Вследствие этого территориальная община города вынуждена платить компенсацию за общежития, которые в свое время передавались акционерным обществам бесплатно. При этом зачисление общежитий, построенных предприятиями за государственные средства, в уставный фонд акционерных обществ вместе с жильцами было незаконным», – процитировала И.КИЛЬЧИЦКАЯ отрывок письма.

Она уверена, что внесение изменений и дополнений в указанный закон позволит восстановить социальную справедливость, избежать многочисленных прецедентов решения этих проблем в судебном порядке, снимет социальную напряженность среди жильцов общежитий и обеспечит соблюдение их прав в соответствии с Конституцией Украины и жилищным законодательством.

Кроме того, сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, в письме речь идет о необходимости ускорения утверждения Государственной программы передачи общежитий в собственность территориальных общин и создания программы реконструкции общежитий. В Киеве в коммунальную собственность территориальной общины подлежат передаче 93 общежития государственной формы собственности и 88 общежитий, которые были включены в уставные фонды АО в процессе приватизации или корпоратизации.

В своем письме столичный председатель также инициирует установление моратория на принудительное выселение жильцов общежитий, сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.