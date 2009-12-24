На рынок коммунальных услуг придет регулятор

Кабинет министров Украины на заседании 23 декабря одобрил проект закона «О Национальной комиссии регулирования на рынке коммунальных услуг» (НКРРКУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что документ подготовлен с целью недопущения необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Вместе с этим он отметил, что НКРРКУ будет заниматься установлением стоимости производства и транспортировки тепла, при этом окончательные тарифы для продажи услуг потребителю, согласно документу, будут оставаться в компетенции местной власти.

«Предусматривается, что эта комиссия берет на себя определение тарифной методологии и установление тарифов на производство и транспортировку тепла. Есть еще третья составляющая тарифа – непосредственная продажа, – это мы оставляем местному самоуправлению», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

При этом он отметил, что органы местного самоуправления в пределах установленной рентабельности будут определять окончательные тарифы для разных категорий потребителей.

Кроме того, министр сообщил, что на заседании Кабмина 23 декабря также был одобрен законопроект о введении специального режима налогообложения операций по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, которым предусматривается возможность воспользоваться НДС для финансирования программ модернизации предприятий, сокращения потерь воды и тепла и оснащения средствами учета. Он отметил, что за счет введения таких условий налогообложения предприятия отрасли ЖКХ смогут получить от 1,5 до 2,5 млрд. грн. в год для технической модернизации и переоснащения.

Кроме того, А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что Кабмин 23 декабря принял пакет антикризисных законопроектов, который позволит внедрить систему изменений отрасли ЖКХ и создать условия для привлечения инвестиций с целью модернизации предприятий.

Также законопроектами предлагается усилить государственный контроль и защиту прав потребителей, ликвидировать возможность злоупотребления монопольным положением предприятий водо- и теплоснабжения.