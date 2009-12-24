В Киеве необходимо провести перерасчет тарифов на ЖКУ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины настаивает на том, чтобы в Киеве был проведен перерасчет оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с учетом того, что в ноябре этого года не действовали повышенные тарифы на эти услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на вчерашнем заседании Кабинета Министров сообщил сегодня на брифинге министр ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО.

«Я пытаюсь в последний раз переубедить местную власть, и мы уже проводили совещание с киевскими ЖЭКами, чтобы они добровольно пересчитали за тот период, когда не действовали тарифы», – сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что если перерасчет не будет проведен добровольно, то правительство обратится в прокуратуру для решения этого вопроса. «Если они не пересчитают добровольно, мы просто передаем дело в прокуратуру. Мы уверены, что за тот период тарифы должны быть пересчитаны», – сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверил, что сниженные до уровня, который действовал до 1 июня т.г., тарифы на оплату услуг за теплоснабжение и горячую воду начнут действовать с 1 ноября 2009 года.

«Я еще раз подтверждаю, что с 1 ноября тарифы снижены на тепло и горячее водоснабжение в части энергии, которая идет на нагрев воды. Я еще раз подтверждаю, что уже в декабре месяце придут квитанции, где будет это снижение учтено, и за ноябрь тарифы будут снижены», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В разговоре с корреспондентом УНИАН начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что распоряжения о снижении тарифов за тепло и горячую воду подписаны мэром 15 октября т.г.

Справка УНИАН. 19 октября т.г. Шевченковский районный суд столицы объявил постановление по делу по иску депутата Киевского городского совета В.КЛИЧКО к Киевской горгосадминистрации, которым признал незаконными апрельские распоряжения КГГА о введении с 1 июня повышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Суд своим постановлением признал неправомерными действия КГГА во время принятия распоряжений за подписью и.о. председателя КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО от 29 апреля 2009 г. №516, 518, 520. В частности, речь идет о следующих распоряжениях: № 516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения”; № 518 “Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий”; № 520 “О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”.