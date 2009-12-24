В Виннице цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке снизилась

В Виннице цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке недвижимости в ноябре 2009 года по сравнению с октябрем сократилась в среднем на 1,85%

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель агентства недвижимости "Олимп".

По его словам, в ноябре на вторичном рынке недвижимости Винницы средняя цена 1 кв. м в 1-комнатных квартирах уменьшилась на 1,3%, или на 92 грн., - до 7034 грн. по сравнению с октябрем, в 2-комнатных квартирах снизились на 1,1%, или на 75 грн., - до 6740 грн., а в 3-комнатных квартирах - на 4,46%, или на 229 грн., - до 6398 грн.

Как сообщал УНИАН, в Виннице цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке недвижимости в октябре 2009 года по сравнению с сентябрем увеличилась в двухкомнатных квартирах, а в одно- и трехкомнатных – сократилась.

В 2008 году в Виннице средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке недвижимости выросла по сравнению с 2007 годом на 10-20%.

Справка УНИАН. Жилой фонд Винницы составляет 4,724 млн. кв. м в 1955 домах. Население Винницы составляет 367,6 тыс. жителей.