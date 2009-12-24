Квартплата будет зависеть от качества ЖКУ

Кабинет министров Украины утвердил порядок пересчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в случае непредоставления этих услуг или предоставления не в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего постановления на заседании правительства 23 декабря сообщил сегодня на брифинге журналистам министр ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО.

«Мы прописали очень четко алгоритм перерасчета за не предоставленные услуги: тепло, воду, канализацию, содержание домов, вывоз мусора. Я надеюсь, что этот порядок будет действенным», - отметил А.КУЧЕРЕНКО.

При этом министр подчеркнул, что на сегодняшний день основная проблема при решении вопроса о соответствии платы за услуги их качеству заключается в том, что владельцы квартир в многоквартирных домах не создают объединения совладельцев домов, что значительно облегчило бы решение многих вопросов по предоставлению услуг. «Только объединившись в юридическую форму, которая соответствующим законом урегулирована, - в объединение совладельцев многоквартирных домов, - можно отстаивать свои интересы перед ЖЭКом, водоканалом, теплосетью», - подчеркнул А.КУЧЕРЕНКО.

Он выразил надежду, что введение нового порядка станет дополнительным толчком для создания в многоквартирных домах объединений совладельцев.

По данным министра, на сегодняшний день качеством предоставляемых услуг ЖКХ недовольны 89% населения, и лишь 5,5% считают, что стоимость услуг соответствует их качеству.