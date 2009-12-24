Андреевский спуск и Контрактовая площадь будут отреставрированы

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил концепцию реставрации и ремонта застройки, реконструкции инженерных сетей, благоустройства территории Андреевского спуска, Контрактовой площади и улицы Сагайдачного в Подольском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания Градосовета.

Проект разработан предприятием «УкрНИИпроектреставрация» по заказу Подольской районной госадминистрации Киева.

Концепция предполагает реставрацию домов с реконструкцией инженерных сетей, поднятие уровня проезжей части, перекладку булыжников с заменой пешеходной части на гранитную. Также предполагается сделать Андреевский спуск пешеходным.

Предварительно на выполнение этих работ необходимо 336 млн. 117 тыс. грн., из них финансирование первой очереди за государственные средства – 200,7 млн. грн., частные средства – 135,5 млн. грн.

На Контрактовой площади, помимо ремонта фасада зданий, планируется строительство ратуши, магистрата, комплекса Гесте и памятника Петру Могиле.

Представитель Института археологии, выступая на заседании Градосовета, предложил создать на Контрактовой площади подземный археологический комплекс на месте проведенных раскопок. Предполагается, что это будет стеклянный куб, который расположится под землей, с прозрачной крышей и подсветкой в ночное время, по которой можно будет ходить, рассматривая экспонаты комплекса, расположенные в несколько ярусов.

По предварительным данным, стоимость реконструкции и нового строительства составит 1 млрд. 836,7 млн. грн., из которых на ремонтно-реставрационные работы планируется потратить 49,3 млн. гр., на новое строительство – 39,7 млн. грн., на строительство архитектурного комплекса Гесте – 936,3 млн. грн.

При этом фасады зданий, расположенных вдоль ул. Сагайдачного, планируется отремонтировать. Стоимость работ по ул. Сагайдачного составит 232,4 млн. грн.

Институт «Киевпроект», представлявший транспортно-пешеходную схему, рассматривал возможность создания пешеходной зоны по ул. Сагайдачного, а также строительство подземного тоннеля под улицей для проезда транспорта. Однако, по расчетам института, это сделать невозможно, поэтому улицу предлагается оставить с двусторонним движением.

Подводя итоги рассмотрения проекта, исполняющий обязанности главного архитектора Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект с учетом замечаний членов Градосовета. В частности, он отметил, что транспортная схема будет доработана в Генплане, который сейчас разрабатывается.

С.БРОНЕВИЦКИЙ добавил, что ремонт, реставрация и перекладка инженерных сетей будут проведены в первую очередь, для этого концепцию планируется вынести на заседания городского и районного советов, чтобы заложить в бюджеты необходимые суммы. По второй очереди, которая предполагает новое строительство, планируется объявить инвестиционные конкурсы.