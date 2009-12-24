Минюст подготовит проект решения по защите прав вкладчиков «Элита-Центр»

Министерством юстиции будет подготовлен проект решения Кабинета министров с целью принятия мер, которые обеспечили бы защиту прав вкладчиков «Элита-Центр».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом сказал министр юстиции Николай ОНИЩУК, соответствующее решение было принято во время рабочей встречи членов Комиссии по решению проблемы обеспечения жильем инвесторов, которые понесли убытки в результате деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр».

Встреча состоялась 24 декабря 2009 года в Министерстве юстиции под председательством министра юстиции Н.ОНИЩУКА.

По словам министра юстиции, в ходе встречи были заслушаны доклады членов Комиссии - представителей Министерства регионального развития и строительства, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Киевской городской государственной администрации, а также представителей обманутых вкладчиков «Элита-Центр».

Отдельно внимание было сосредоточено на проблемных вопросах по правовому регулированию защиты обманутых инвесторов.

Проект соответствующего правительственного решения о мерах, которые обеспечили бы защиту прав вкладчиков «Элита-Центр», Министерство юстиции планирует подготовить до 28 декабря 2009 года.

Как известно, Комиссия по решению проблемы обеспечения жильем инвесторов, которые понесли убытки в результате деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр», и представителей обманутых вкладчиков «Элита-Центр» была создана по распоряжению Кабинета министров Украины от 8 февраля 2008 года. Им же утвержден план первоочередных мероприятий по выполнению соответствующего Указа Президента Украины от 4 февраля 2008 № 89.

Согласно решению Кабинета министров Украины от 23 декабря 2009 года, министр юстиции Н.ОНИЩУК назначен координатором вопросов законодательного регулирования решения проблем вкладчиков «Элита-Центр».