ГИУ купит недострой в Чернигове

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) приобрести первую очередь объекта незавершенного строительства на сумму 12 млн. 462,86 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1369 от 23 декабря т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин согласился с предложением Государственного департамента по вопросам выполнения наказаний о приобретении ГИУ первой очереди многоквартирного жилого дома №26 в первом микрорайоне жилого массива «Масаны» в Чернигове. В доме 54 квартиры общей площадью 3279,7 кв. м. Стоимость 1 кв. м составила 3,8 тыс. грн. Срок сдачи дома в эксплуатацию не позднее 25 декабря т.г.

Выкупленные квартиры предназначены для обеспечения жильем рядового и руководительского состава Государственной криминально-исполнительной службой, которые в соответствии с законодательством, нуждаются в улучшении жилищных условий.

Правительство также поручило Минфину во время доработки проекта Госбюджета-2010 предусмотреть средства для компенсации ГИУ расходов по приобретению данного жилья.