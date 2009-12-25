Корпорация «Золотые ворота» ввела в эксплуатацию дом

Корпорация «Золотые ворота» 25 декабря т.г. ввела в эксплуатацию первый дом в жилом комплексе «Сан-Сити» по ул. Колобова в Севастополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

Согласно сообщению, дом рассчитан на 50 квартир, его общая площадь – 3 тыс. кв. м. По словам директора департамента маркетинга и продаж корпорации «Золотые ворота» в Крыму Геннадия РУДАКОВА, все квартиры в доме проданы.

Он также отметил, что в первом квартале 2010 года корпорация планирует ввести в эксплуатацию второй дом комплекса, а в третьем квартале 2010 года – третий дом.

Общая площадь двух домов жилкомплекса «Сан-Сити», которые построят в 2010 году предприятия корпорации «Золотые ворота» ЗАО «Севастопольстрой» и ЗАПСО «Севастопольжилстрой», составит 8 тыс. кв. м.

В целом общая площадь жилого комплекса из 15 корпусов, расположенного на участке 4,16 га, составит 55 тыс. кв. м. Строительство жилкомплекса компания намерена завершить до 2012 года.

Как сообщал УНИАН, ранее корпорация планировала ввести в эксплуатацию первый дом в жилом комплексе «Сан-Сити» по ул. Колобова в Севастополе в ноябре т.г.

Справка УНИАН. Корпорация «Золотые Ворота» объединяет более 10 предприятий, работающих в сфере жилищного строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, мостов и аэродромов, а также производства дорожно-строительных материалов, строительных конструкций, гранитного щебня.

В сфере жилищного строительства предприятия корпорации осуществляют строительство многоэтажных жилых домов в Севастополе, а также трех коттеджных городков под Киевом.