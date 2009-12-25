Эксперт: Регуляторная реформа на рынке ЖКУ невозможна

Проведение регуляторной реформы на рынке жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без предварительной демонополизации рынка будет не только не эффективной, но и невозможной.

Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя инициативы Министерства по вопросам ЖКХ по созданию независимого регулирующего органа на рынке.

«Сложно себе представить, каким образом якобы независимый регулирующий орган будет заниматься тарифообразованием, контролировать антимонопольное законодательство, координировать модернизацию сетей при том, что на рынке сохраняются жесткие принципы монополии. Если на данном этапе у государства нет ни ресурсов, ни возможности, ни механизмов воздействия не только на тарифную политику теплоцентралей, но и на их модернизацию, то при регуляторной реформе это будет сделать тем более невозможно», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, прежде, чем проводить регуляторную реформу на таком специфическом рынке, как рынок жилищно-коммунальных услуг, необходимо обеспечить конкурентность среды.

«Рынок ЖКХ – крайне специфический. Здесь не стоит полагаться на саморегулирующие рыночные процессы. Поэтому тем более важным является гарантирование принципа конкурентности. И без этого даже не стоит начинать регуляторную реформу, поскольку она заранее будет обречена на провал», - отметил замдиректора АМС.