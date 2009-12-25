Регулирование на рынке ЖКУ не решает проблем потребителя

Создание Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг (НКРКУ) - позитивная идея по контролю за действиями монополистов в сфере коммунальной теплоэнергетики, но в украинском варианте больше выглядит пятым колесом.

Такое мнение высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя разработанный МинЖКХ законопроект «О Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг в Украине».

По мнению эксперта, данный законопроект не решает главных проблем потребителя – в первую очередь возможность отказываться от услуг теплоснабжения в пользу альтернативных источников.

«Если следовать нормам этого документа, то потребитель все так же остается бесправным и ущемленным. Практически для простого украинца это будет означать, что он гипотетически сможет, если у него холод в квартире, добиться снижения цены на услугу или не платить за нее вообще, но будет по-прежнему сидеть с холодными батареями, не имея никакой возможности отключиться от централизованного отопления», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

Кроме того, по мнению главы АТКУ, сомнительным выглядит и обещание низких тарифов на ЖКУ благодаря новой централизованной системе контроля за тарифообразованием.

«В свете постоянного удорожания энергоресурсов и катастрофических темпов старения оборудования говорить о понижении цены тепла не приходится. При этом централизация всего процесса контроля за образованием тарифов, с учетом высокой степени коррупционной составляющей в тарифообразовании, создание НКРКУ может вылиться в централизацию теневых потоков в отрасли. И эту опасность создатели законопроекта не предусмотрели», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.

Эксперт отметил, что в целом законопроект «сырой» и содержит еще ряд «опасных» пунктов, которые могут «свести на нет» все положительные моменты от нормальной практики государственного регулирования монополий в ЖКХ. По его мнению, народные депутаты, которые будут дорабатывать этот документ, должны будут устранить их.