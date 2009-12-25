Киевсовет продал земли на 400 млн. грн.

Депутаты Киевского городского совета на последнем в этом году заседании сессии продали около 14,93 гектаров столичной земли на сумму свыше 386 млн. 503 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие проекты решений были проголосованы 24 декабря с.г. на заседании сессии Киевсовета.

Самый дорогой земельный участок, который был согласован на продажу, площадью 6,43 га по ул. Краснознаменной, 167-а в Голосеевском районе столицы, оценен в более чем 157 млн. 82 тыс. грн. Покупает ее ОАО “АТП “Атлант” для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений и обустройства стоянки автотранспортного предприятия.

Меньшая, но также значительная сумма поступит в бюджет города от продажи ООО “История города” двух земельных участков по ул. Институтской, 1-3 в Печерском районе. Компания должна уплатить за приобретенные 1,1 га земли почти 35 млн. грн. Согласно документам, на участке запланировано строительство Национального художественного музея и Музея истории Киева в составе гостиничного комплекса с наземными и подземными паркингами.

Следующим по стоимости проданным земельным участком является 0,5 га земли между ул. Редутной и ул. Радиальной также в Печерском районе. Его приобретет обслуживающий кооператив “Зеленбудсервис-К”, заплатив в городской бюджет 22 млн. 240 тыс. грн. Частная фирма указывает в документах, что намерена осуществить только благоустройство и озеленение территории Алексеевского люнета, который здесь расположен.

Сумму в свыше 21 млн. грн. оплатит ООО “Будсервискомплект” за 0,5 га земли на Набережном шосе, 4-6 в Подольском районе. Здесь планируется строительство и эксплуатация гостинично-офисных комплексов с пристройками для помещений общественного и торгового назначения и подземными паркингами. Кроме того, этому предприятию за 11 млн. грн. продан земельный участок рядом – на Набережном шоссе, 8 – также для строительства и эксплуатации гостинично-офисных комплексов. Его площадь составляет 0,3 га.

Еще 17 млн. грн. поступят в бюджет Киева за 0,7 га земли, которые проданы частному лицу для обслуживания производственного здания по ул. Тульчинской, 6 в Подольском районе.

Кроме того, приблизительно по 13 млн. грн. поступят городу от продажи земельных участков по ул. Ирпенской, 1 в Святошинском районе и ул. Российской, 59 в Дарницком районе города. Площадь указанных земельных участков составляет 0,8 га и 0,7 га соответственно. По ул. Ирпенской землю покупает ООО “Сфинкс ЛТД” для завершения строительства и эксплуатации базового предприятия учебно-производственного назначения. По ул. Российской землю покупает ООО “Олбризсервис” для обслуживания складских помещений.

Остальные земельные участки, которые были проданы вчера, стоят менее 10 млн. грн.

Кроме того, на рассмотрение сессии вчера с голоса был внесен пакет вопросов о продаже земли в столице. Таким образом, ЗАО “Рынок “Лесной” был продан земельный участок площадью 0,56 га, стоимостью 9 млн. 812 тыс. грн. Остальные соответствующие проекты решений не были представлены, в частности, представителям СМИ, поэтому информации о них нет.