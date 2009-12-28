АТКУ: проблемы с отоплением в Украине усугубятся

Мониторинг аварий в коммунальной теплоэнергетике за период с начала декабря т.г. дает все основания утверждать, что пришедшее в Украину потепление дает тепловикам лишь небольшие каникулы, и с приходом новых холодов проблемы с теплоснабжением украинцев усугубятся.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, к счастью для украинцев морозы длились всего 10 дней, сопровождались большим количеством снега, который не дал промерзнуть тепломагистралям, проложенным под землей, а самая низкая температура ночью не опускалась ниже минус 18˚С градусов.

«Но даже при таком щадящем температурном режиме случались аварии, отключавшие от тепла по 50 и более домов, не говоря уже о более мелких поломках на уровне отдельных домов. При этом миллионы украинцев в своих квартирах ощущали критическую недостачу тепла и были вынуждены утепляться и использовать калориферы и другие обогревательные приборы», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

При этом глава АТКУ подчеркнул, что настоящим испытанием для украинской коммунальной теплоэнергетики станут грядущие в Украину двух-, трехнедельные морозы с температурой минус 20˚С, которые выявят всю ее несостоятельность и неспособность обеспечивать украинцев качественным теплом без перебоев и аварий.