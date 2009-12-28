Вторичка Днепропетровска подешевела на 0,08%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 21 по 27 декабря снизилась на 0,08%, или 1 долл., – до 1043 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 812 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1263 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 0,15% (2 долл.) – до 1263 долл., Кировском – на 0,25% (3 долл.) – до 1075 долл., Индустриальном – на 0,13% (1 долл.) – до 894 долл., Амур-Нижнеднепровском – на 0,06% (1 долл.) – до 868 долл., Красногвардейском районе – на 0,20% (2 долл.) – до 1087 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Бабушкинском районе – на 0,24% (3 долл.) – до 1188 долл., Ленинском – на 0,18% (1 долл.) – до 812 долл./кв. м и Самарском районе – на 0,10% (1 долл.) – до 873 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 2,66%, или 27 долл., – до 1029 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.