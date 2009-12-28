Стоимость вторички в Киеве составляет 1671 долл./кв. м

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 21 по 27 декабря т.г. стабилизировалась на уровне 1671 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1280 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2655 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Оболонском районе – на 0,04% (1 долл.) – до 1697 долл., Соломенском – на 0,18% (3 долл.) – до 1509 долл., Подольском – на 0,20% (3 долл.) – до 1547 долл., Дарницком – на 0,16% (2 долл.) – до 1280 долл., Святошинском – на 0,16% (2 долл.) – до 1385 долл., Шевченковском – на 0,14% (3 долл.) – до 2183 долл.,

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Деснянском районе – на 0,13% (2 долл.) – до 1312 долл./кв. м, Днепровском – на 0,30% (4 долл.) – до 1372 долл., Печерском – на 0,18% (5 долл.) – до 2655 долл./кв. м и Голосеевском районе – на 0,20% (3 долл.) – до 1670 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. выросла на 4,34%, или 68 долл., – до 1635 долл./кв. м, в октябре т.г. – на 2,02%, или 31 долл., – до 1567 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,77%, или 41 долл., – до 1536 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.