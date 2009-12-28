Вторичка Одессы стоит 1399 долл./кв. м

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 21 по 27 декабря стабилизировалась на уровне 1399 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1078 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1602 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в районах Таирово – на 0,24% (3 долл.) – до 1338 долл., Молдаванки – на 0,24% (3 долл.) – до 1125 долл. и в поселке Котовского – на 0,11% (1 долл.) – до 1078 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Приморском районе – на 0,12% (2 долл.) – до 1602 долл., а также в районе Черемушки – на 0,13% (2 долл.) – до 1182 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре 2009 года выросла на 3,45%, или 46 долл., – до 1390 долл./кв. м, в октябре т.г. – на 3,43%, или 45 долл., – до 1344 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 4,18%, или 52 долл., – до 1299 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.