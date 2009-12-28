Вторичка Харькова подешевела на 0,14%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир с 21 по 27 декабря 2009 года снизилась на 0,14%, или 1 долл., – до 944 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 807 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1152 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Киевском районе – на 0,46% (5 долл.) – до 1152 долл., Ленинском – на 0,24% (2 долл.) – до 976 долл., Дзержинском – на 0,29% (3 долл.) – до 1133 долл., Коминтерновском – на 0,17% (1 долл.) – до 848 долл. и Московском – на 0,10% (1 долл.) – до 857 долл./кв. м.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Червонозаводском районе – на 0,28% (2 долл.) – до 855 долл., Орджоникидзевском – на 0,19% (2 долл.) – до 807 долл., Октябрьском – на 0,10% (1 долл.) – до 876 долл., Фрунзенском – на 0,17% (2 долл.) – до 879 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в ноябре 2009 года выросла на 2,28%, или 21 долл., – до 924 долл./кв. м, в октябре т.г. – выросла на 1,92%, или 17 долл., – до 903 долл./кв. м, в третьем квартале т.г. – на 2,39% – до 886 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.