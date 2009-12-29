Асадчев называет аферой Тимошенко "квартирный" вопрос

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ называет “аферой” воплощаемый премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО процесс покупки государством квартир и их распределение.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области.

«Эта схема не украшает премьера. Сначала пишут одно постановление, говорят людям о квартирах. Потом постановление переписывают и уже те люди квартир не получают. Между тем люди, которые знали о том, что им уже выделили квартиры, устроили скандал, узнав, что ранее утвержденные списки изменили… Это они придумали аферу и коррупцией тут пахнет», - заявил губернатор.

По его словам, правительству лучше было бы воплотить в жизнь программу Президента Виктора ЮЩЕНКО «Доступное жилье».

Как отметил губернатор, программа Президента состоит в объединении усилий местных властей и участников рынка. Из бюджета на строительство и приобретение доступного жилья планировалось предоставлять субсидии в размере до 30% от его стоимости. Со своей стороны, будущий новосел должен погашать остаточную стоимость жилья путем кредитования в коммерческих банках сроком на 20 лет под 15% годовых. При этом местные власти безвозмездно предоставляют землю и подвод инженерных коммуникаций для застройщика. Семья, которая приобретет жилье по такой программе, в течение 20 лет должна была, в соответствии с программой, платить по 1,4 тыс. грн. ежемесячно.

«Эта программа дала бы больше пользы и больше работы строителям», - сказал В.АСАДЧЕВ.

Как сообщалось, 17 июля 2009 года межведомственная комиссия Министерства регионального развития и строительства завершила отбор компаний для получения господдержки на достройку жилищных объектов со степенью готовности свыше 70%. Всего было отобрано 75 компаний, которые должны были достраивать 82 объекта со сроком сдачи не позже 25 декабря 2009 года. Финансирование предполагалось осуществить за счет Государственного ипотечного учреждения.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уже два раза откладывала запланированный визит в Кременчуг, в ходе которого планировалось вручать ключи от новых квартир.