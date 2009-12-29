В Украине выдано 91% госактов

В Украине выдано 91% (6 млн. 221 тыс.) государственных актов на право собственности на земельные доли (паи) взамен сертификатов на право собственности на землю (6 млн. 863 тыс.).

Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель.

Согласно сообщению, по результатам проверок соблюдения требований земельного законодательства при использовании земельных долей (паев) за этот год Госземинспекция выявила 796 нарушений на земельных участках общей площадью около 16,65 тыс. га.

При этом в ходе анализа информации о состоянии замены сертификатов на государственные акты установлено, что 558,3 тыс. госактов не выдано.

По данным Госземинспекции, наибольшее количество государственных актов на право собственности на земельные участки взамен сертификатов на земельную долю (пай) не получено во Львовской (84 тыс. 982), Волынской (51 тыс. 089), Черниговской (50 тыс. 159), Хмельницкой (45 тыс. 434), Ровенской (43 тыс. 300), Житомирской (43 тыс. 203), Ивано-Франковской (29 тыс. 977), Сумской (28 тыс. 746) областях.

В Госземинспекции считают, что основной причиной такого положения дел является высокая стоимость работ и затягивание с изготовлением документов проектными организациями.

При этом негативно влияет на этот процесс и ситуация, когда владельцы и наследники сертификатов не желают получать государственные акты на земельную долю (пай), поскольку получение госакта на право собственности на земельный участок влияет на размер социальной помощи.