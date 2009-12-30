В Киеве наибольшим спросом пользовались квартиры от 63 тыс. долл.

В Киеве в декабре т.г. наибольшим спросом пользовались квартиры эконом-класса в домах типовой застройки стоимостью от 63 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в сети агентств недвижимости Real Druzi.

Как указывается в сообщении, в декабре наиболее востребованными оставались недорогие квартиры эконом-класса.

Количество сделок в данном сегменте, проведённых при участии специалистов компании, в декабре составило 74% от общего числа сделок купли-продажи жилой недвижимости компании.

При этом наибольшим спросом пользовались квартиры в домах типовой застройки – доля сделок по таким объектам в декабре составила 40% от общего числа сделок в эконом-сегменте.

Активный спрос присутствовал на квартиры в типовых проектах в Деснянском и Днепровском районах. При этом стоимость однокомнатных квартир площадью 36 кв. м составила 63-65 тыс. долл., двухкомнатных - 75-78 тыс. долл., трёхкомнатных площадью от 66 кв. м - 90-115 тыс. долл.

По данным агентства, активный интерес в декабре наблюдался также к новому жилью. При этом наибольшим спросом пользовались квартиры в новых домах Дарницкого района. В частности, однокомнатные квартиры площадью от 52 кв. м без ремонта приобретались по цене до 85 тыс. долл., двухкомнатные площадью от 70 кв. м - до 110 тыс. долл., трёхкомнатные площадью от 110-115 кв. м – до 130 тыс. долл.

Спрос присутствовал и на квартиры в «хрущёвках». Доля сделок по таким объектам в декабре составила 23% от общего числа сделок в эконом-сегменте. Приобретались в основном одно- и двухкомнатные квартиры в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах по цене 60-67 тыс. долл. за однокомнатные и 73-78 тыс. долл. за двухкомнатные.

«Гостинки» в декабре приобретались по цене от 45-50 тыс. долл. Доля сделок по таким объектам составила 5% от общего числа сделок купли-продажи объектов эконом-класса.

В сегменте бизнес- и премиум-класса спросом пользовались объекты площадью от 100 кв. м по цене 5-6 тыс. долл. за 1 кв. м в центре города, однокомнатные квартиры площадью от 50 кв. м в новых домах по цене 3-3,3 тыс. долл. за 1 кв. м и двухкомнатные «сталинки» по цене 2,5 тыс. долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 20 000 объектов жилой и коммерческой недвижимости г. Киева и Киевской области.

На сегодняшний день сеть агентств недвижимости Real Druzi представлена тремя офисами в Киеве. В компании работает более 200 риелторов.