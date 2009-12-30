Цена на вторичное жилье Киева в январе существенно не изменится

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в январе существенно не изменится.

Об этом УНИАН сообщили в сети агентств недвижимости Real Druzi.

Как указывается в сообщении, в первой декаде января ситуация на рынке вторичной недвижимости будет характеризоваться низкой деловой активностью. Уровень активности на рынке начнёт постепенно восстанавливаться со второй декады месяца. Кроме того, со второй половины месяца несколько увеличится и доля новых предложений.

В агентстве считают, что спрос на жильё в январе будет поддерживаться за счёт «бюджетных» клиентов, которые не успели реализовать свои планы по приобретению жилья в ноябре-декабре.

По данным агентства, в декабре существенных ценовых колебаний на рынке вторичного жилья в Киеве не происходило. Средние показатели цен на вторичное жильё в столице оставались практически неизменными.

В частности, в декабре из-за переизбытка предложений 3-комнатных квартир в домах 60-70-хх годов застройки в Днепровском районе такие объекты подешевели в среднем на 6-8%.

В то же время ограниченное количество объектов в новых домах на массиве Виноградарь (Подольский район) стало причиной повышения заявленной стоимости таких квартир на 7-10% по сравнению с ноябрём.

В целом на конец месяца значительная часть ликвидных объектов по «привлекательным» ценам была раскуплена, а оставшиеся квартиры выставлялись по цене несколько выше. Поэтому на отдельных массивах (Оболонь, Чоколовка, Сырец, Троещина и др.) наблюдалось повышение нижнего порога заявленной стоимости объектов эконом-класса в диапазоне 5-8%.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 20 000 объектов жилой и коммерческой недвижимости г. Киева и Киевской области.

На сегодняшний день сеть агентств недвижимости Real Druzi представлена тремя офисами в Киеве. В компании работает более 200 риелторов.