В Донецке начато строительство 16 гостиниц к Евро-2012

В Донецке для размещения гостей финального тура чемпионата Европы по футболу 2012 года начато строительство 16 новых гостиниц общей стоимостью 530 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления экономики Донецкой областной госадминистрации Виктор МАШОШИН.

По его словам, из запланированной суммы 530 млн. грн. уже освоено 170 млн. грн.

Кроме того, В.МАШОШИН отметил, что в Донецкой области также запланировано строительство еще 10 новых объектов гостиничной инфраструктуры с привлечением средств в сумме 325 млн. грн.

Он напомнил, что, согласно требованиям УЕФА, для размещения участников и почетных гостей Евро-2012 Донецк должен предоставить 1420 номеров в пятизвездочных гостиницах, 1315 номеров в четырехзвездных гостиницах и 210 номеров в трехзвездных гостиницах.