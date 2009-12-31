Colliers сдала в аренду 38 тыс. кв. м складских помещений

Консалтинговая компания Colliers International (Украина) в 2009 году сдала в аренду 38 тыс. кв. м складских площадей в Киеве и Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, среди последних сделок компании – сдача в аренду 1350 кв. м складских помещений в логистическом комплексе «Эсма» в Киеве крупному импортеру лекарственных препаратов. В этой сделке компания представляла интересы собственника комплексе – группы «АСНОВА холдинг».

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

В представительстве Collіers Іnternatіonal в Украине, основанном в 1997 году в Киеве, работает более 60 специалистов.

“АСНОВА холдинг” является закрытым акционерным обществом, образованным в 2003 году для координации бизнеса компаний, входящих в его состав: “Савсервис”, “ДЦ Украина”, “Комора-С”, “ДЦ-плюс”, “С.О.Т.Бі” и “Эсма”.