ГИУ выполнило программу обеспечения жильем льготников

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) по состоянию на 25 декабря 2009 года выполнило правительственную программу обеспечения жильем льготников по выкупу жилья в недостроенных жилых домах со степенью готовности более 70% на 97,6%.

Об этом сообщается на официальном сайте ГИУ.

Согласно сообщению, ГИУ заключило договора на приобретение 5508 квартир в 174 объектах, строительство которых завершено, на общую сумму 1,477 млрд. грн.

По состоянию на конец дня 25 декабря 2009 года (запланированная дата ввода всех жилых объектов, участвующих в программе) на балансе ГИУ находилось 3812 квартир на общую сумму 1,047 млрд. грн. в 137 объектах завершенного и незавершенного строительства, которые передаются в соответствии с утвержденными списками распределения жилья к главным распорядителям бюджетных средств и органов самоуправления.

При этом ГИУ совместно с Министерством регионального развития и строительства Украины завершает процесс оформления и принятия на баланс 1810 квартир на общую сумму 0,482 млрд. грн. в 39 объектах незавершенного строительства в связи со сдачей их в эксплуатацию в период с 21 по 25 декабря 2009 года. Эти квартиры в ближайшее время должны быть распределены Координационным советом.

С начала реализации программы Координационный совет распределил 1717 квартир (30% от количества квартир, приобретенных ГИУ) между работниками Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, Службы безопасности, Генеральной прокуратуры Украины и местных органов власти для приобретения квартир очередникам и льготникам, ставшим на квартирный учет до 1 января 2009 года.

Кроме того, ГИУ профинансировала приобретение 114 готовых квартир в городах Боярка и Кагарлык Киевской области на общую сумму 52,015 млн. грн., которые были переданы работникам МВД.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития и строительства, правительственная программа по выкупу Государственным ипотечным учреждением квартир в недостроенных объектах со степенью готовности более 70% для передачи их льготникам в 2009 году выполнена на 98,2%.