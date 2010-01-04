Долги по коммунальным услугам будут увеличиваться

Катастрофический рост долгов населения за коммунальные услуги до отметки в 10 млрд. грн. не уменьшится, а будет лишь расти.

Такой прогноз УНИАН высказал глава общественного объединения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, причина этого негативного явления лежит в отсутствии реформ в ЖКХ, а не в низкой платежеспособности украинцев, как хотят представить это чиновники.

«Люди достаточно прагматичны, чтобы не платить за то, чего они не получают. Например, самый большой долг – почти 5 млрд. грн. за тепло и горячую воду. Если в квартире нет тепла, а горячая вода то появляется, то исчезает, и при этом хозяину не дают никаких гарантий, что все нормализируется, а также не позволяют ему самому решить проблему через установку автономного отопления, то каких расчетов можно ожидать? И таких примеров множество. То же самое можно сказать и об уборке придомовых территорий или содержании домов – люди не видят никаких изменений и, естественно, не платят», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

При этом глава ОО «Коммунальный фронт» предостерег от попыток властей увеличивать коммунальные тарифы.

«Поднятие тарифов, как у нас это принято среди чиновников ЖКХ, не решит проблемы. Без реформирования всей отрасли такой шаг лишь усугубит ситуацию с неплатежами и загонит в еще более сложное финансовое положение предприятия отрасли. При сохраняющемся плохом качестве коммунальных услуг повышение тарифов вызовет дополнительный социальный протест и никак не улучшит платежный баланс», - отметил эксперт.