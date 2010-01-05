30 января Киевгорстрой» начнет монтаж навеса над «Олимпийским»
Опорный каркас будет состоять из 80 колонн
Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерено 30 января этого года начать монтаж металлоконструкций для строительства навеса над чашей НСК «Олимпийский».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР в ходе Дня открытых дверей в спорткомплексе.
«Монтаж первой колонны будет начат 30 января», – сказал он.
Как сообщил основатель ООО «Завод Мастер-профи Украина» (исполнитель работ по строительству навеса над трибунами) Дмитрий МИШАЛОВ, на сегодняшний день завод начал производство металлоконструкций. Первые поставки и укрупненная сборка металлоконструкций на площадке будут осуществлены уже в январе, а к концу января начнется монтаж металлоконструкций на стадионе.
«Это 40-метровые конструкции, которые работают в форме лотоса. Это не статичная, а движущаяся конструкция», – уточнил Д.МИШАЛОВ. Опорный каркас из металлоконструкций, который будет удерживать вантово-мембранную конструкцию покрытия над трибунами, будет состоять из 80 колонн высотой 40 метров и общим весом свыше 4 тыс. тонн. Вес вантовой конструкции составит более 1 тыс. тонн. Площадь стеклянного полупрозрачного мембранного покрытия составит 48,5 тыс. кв.м.
В свою очередь, министр по вопросам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что выполнение строительно-монтажных работ проводится согласно графику, согласованного с УЕФА. «То незначительное отставание, которое было в части строительства навеса над трибунами, наверстывается», – добавил он.
По словам министра, работы на строительстве объекта не прекращаются, за исключением 1 и 7 января. «Все работы, которые можно выполнять в данных погодных условиях, идут. Те работы, где есть риск ухудшить качество выполнения работ, временно приостановлены, но это было предусмотрено графиком выполнения работ», – сказал Ю.ПАВЛЕНКО.
По его словам, конструкция навеса над трибунами является уникальным проектом с особой сложностью производства, потому что такие проекты ранее не реализовывались на территории Украины. Министр напомнил, что поставкой тросов, канатов и соединений будет заниматься британская компания «Брайдон Интернешнл Лтд.», мембранного покрытия – немецкая компания «Хайтекс», работу тяжелых кранов «Биглифт» и спецоборудования обеспечит бельгийская компания «Саренс НВ».
В процессе изготовления и монтажа конструкций навеса будут задействованы 32 украинские и 10 иностранных компаний. Монтаж конструкции покрытия будет осуществляться под контролем генерального проектировщика – немецкой компании GMP и разработчика проекта навеса – немецкой компании SBP.
Общая стоимость строительства навеса составляет 727,2 млн. грн.