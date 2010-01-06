Кабмин создал комиссию по реформированию ЖКХ

Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию по проведению реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в постановлении КМУ (№1378 от 23 декабря т.г.), опубликованном сегодня в газете «Урядовый курьер» (№2 от 6 января т.г.).

Согласно документу, возглавляет комиссию вице-премьер-министр Украины, его заместители – министр по вопросам ЖКХ и первый заместитель министра экономики.

Как указывается в положении о Межведомственной комиссии по проведению реформирования жилищно-коммунального хозяйства, это временный совещательный орган при Кабмине, который создается для обеспечения взаимодействия и повышения эффективности деятельности министерств, других органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, деятельность которых связана с выполнением Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009-2014 годы.

Среди основных задач комиссии – разработка предложений по реализации государственной политики в сфере ЖКХ, согласование позиций и подготовка рекомендаций относительно определения путей и способов решения проблемных вопросов развития ЖКХ.

Комиссия готовит и подает Кабмину предложения по усовершенствованию нормативно-правовой базы в сфере ЖКХ и рекомендации, разработанные по результатам своей работы; анализирует результаты выполнения программы и осуществление мер по социальной защите населения в процессе перехода предприятий ЖКХ к работе в рыночных условиях; изучает общественное мнение об уровне жилищно-коммунального обслуживания и приоритетах реформирования отрасли.