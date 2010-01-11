"Кредит-Рейтинг" понизил рейтинги ЗАО "Киевгорстрой-1"

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга ЗАО «Киевгорстрой-1» и кредитного рейтинга выпуска целевых облигаций (серии А, В) на сумму 51,8 млн. грн. с уровня uaВВ до уровня uaВ, прогноз рейтингов – негативный.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе агентства.

По информации "Кредит-Рейтинга", заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaВ характеризуется низкой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Очень высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

К факторам, поддерживающим уровни кредитных рейтингов, в агентстве отнесли то, что эмитент входит в состав корпорации «Столица», участники которой формируют вертикально интегрированную структуру, которая может осуществлять полный комплекс работ по строительству объектов недвижимости.

Факторами, ограничивающими уровни кредитных рейтингов, по мнению "Кредит-Рейтинга", являются: прекращение работ по многим инвестиционно-строительным проектам эмитента, в частности по проекту строительства жилого микрорайона «Лески-2» в г. Николаеве, для финансирования строительных работ по которому компания выпустила облигации серий А и В; низкая ликвидность эмитента в связи с кризисом на рынке недвижимости; несвоевременное выполнение обязательств по досрочно предъявленным к погашению облигациям корпорации «Столица», по выпуску которых ЗАО «КГС-1» является поручителем; неурегулированность и изменчивость системы законодательного регулирования и налогообложения операций, связанных со строительством и привлечением финансирования.

Справка УНИАН. Основным направлением деятельности ЗАО «Киевгорстрой-1» (г. Киев) является организация и финансирование строительства объектов недвижимости.