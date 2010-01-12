В России в 2010 г. ожидается рост цен на жилье

Впервые с начала кризиса после годовой заморозки Министерство регионального развития РФ готово повысить норматив стоимости квадратного метра жилья в целом по России почти на 6% - c 26,5 тыс. руб. в 2009 г. до 28 тыс. руб. в первом полугодии 2010 г., пишет сегодняшняя РБК daily.

Корректировка официальных цен на жилье прописана в проекте приказа Минрегиона. Власти намерены поднять норматив стоимости 1 кв. м жилья на первое полугодие 2010 г. до 28 тыс. руб. Это первая коррекция цены квадратного метра в сторону повышения, которую Минрегион собирается сделать в период кризиса. Положительную динамику в стоимости жилья чиновники в последний раз отмечали в 2008 г. В первом полугодии 2008 г. норматив стоимости 1 кв. м жилья был установлен на уровне 23,4 тыс. руб., а во втором - увеличен на 22,4% - до 28,65 тыс. руб. На протяжении всего 2009 г. этот показатель был заморожен на уровне 26,5 тыс. руб.

В то же время Минрегион пока не прогнозирует рост средней рыночной цены на жилье в Москве, хотя участники рынка отмечают некоторое оживление платежеспособного спроса. Согласно проекту приказа, в столице средняя рыночная цена в I квартале 2010 г. останется на уровне прошлого года - 73,8 тыс. руб. за "квадрат". Тогда как на протяжении 2008 г. федеральные власти смело прогнозировали удорожание московского жилья: в целом за год на 35,6% - с 56,65 тыс. до 76,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Эксперты уверены, что в 2010 г. все же следует ждать роста цен на московскую недвижимость. Так, директор департамента элитной недвижимости Penny Lane Realty Александр Зиминский полагает, что в 2010 г. цены на жилье во всех сегментах будут расти в среднем на 1-1,5% в месяц. Таким образом, стоимость доступного жилья в Москве будет колебаться в пределах 3-6 тыс. долл. за 1 кв. м, цены на квартиры бизнес-класса зафиксируются в диапазоне 6-15 тыс. долл. за 1 кв. м, а "квадрат" элитного жилья будет стоить 15-70 тыс. долл.

В аналитическом центре "Гдеэтотдом.ру" считают, что рост цен на жилье в России начнется во второй половине 2010 г. По словам руководителя центра Александра Пыпина, в первом полугодии ожидается нулевая динамика цен, а во втором - рост в пределах 10-15%. При этом средняя стоимость квадратного метра в Москве поднимется на 12% - до 155 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге - на 6% - до 85 тыс. руб., прогнозирует эксперт.

Более осторожный прогноз цен содержится в проекте федеральной целевой программы (ФЦП) "Жилище" на 2010-2015 гг., который разрабатывается Минрегионом совместно с АИЖК. Согласно этому документу, устойчивый рост цен на жилье в России начнется не раньше 2011 г., когда квадратный метр подорожает на 2,08%. Согласно прогнозным данным Министерства экономического развития (МЭР), которые соответствуют ориентирам проекта ФЦП "Жилище" и не учитывают возможную инфляцию, в новом году средняя рыночная стоимость квартиры в России снизится на 1,94% и составит 2,933 млн руб. Положительную динамику на рынке жилья чиновники МЭР ожидают также с 2011г., когда квадратные метры начнут дорожать на 2-5% ежегодно. Наибольший скачок цен они ожидают в 2014 г., когда стоимость новостроек вырастет на 5,72% и составит 3,417 млн руб.