В 2010 году тарифы на ЖКУ вырастут на 160%

Бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, заместитель председателя профильного комитета Верховной Рады Александр ПОПОВ считает, что в 2010 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в Украине могут вырасти на 160%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

По его словам, это связано с тем, что в себестоимости производства тепла и горячей воды цена на энергоносители превышает 80%. «В каждой гривне, оплаченной нами за коммунальные услуги, 80% мы платим за газ и электроэнергию. Все остальное – зарплата, налоги, механизмы и т.д.», – сказал А.ПОПОВ.

При этом он отметил, что в 2007 году при очень высоких ценах на мировых рынках на газ – 400 долл. за тыс. кубометров – Украина получала газ по цене 179 долларов. «Когда же в прошлом и в этом году цена на мировом рынке стала падать в связи с кризисом и снижением потребления газа, для Украины цена стала 320 долларов. Это втрое дороже», – отметил экс-министр.

По его словам, сейчас в подземных газовых хранилищах есть газ, закачанный в 2009 году.

«До мая его хватит, чтобы потреблять по старой цене. Затем надо будет закупать по новой. Рост тарифов состоится на 160%», – сказал А.ПОПОВ, подчеркнув, что такое повышение не выдержит ни один населенный пункт страны.