«Коммунальный фронт» сделает за политиков их работу

Политики боятся приступать к реформе жилищно-коммунального хозяйства, так как это станет «могильной плитой» в их политической карьере.

Такое мнение УНИАН высказал лидер «Коммунального фронта» (КФ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, ЖКХ – наиболее закостенелая отрасль в Украине, которая сохранилась с советских времен в практически неизменном виде.

«Отсутствие понимания, что такое сегодняшнее ЖКХ, каковы механизмы его жизнедеятельности и каким оно должно быть – хроническая болезнь практически всех политиков, и это непонимание вызывает страх перед реальными шагами по изменению структуры и взаимоотношений в отрасли. Как следствие, мы слышим только популистские заявления и пустые обещания коммунального рая в будущем, не подкрепленные никакими реальными предложениями. По этой же причине, все инициативы в коммунальной сфере последних лет – носят косметический характер и не могут считаться реальным реформированием», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.

Лидер «Коммунального фронта» заявил, что организация готова взять на себя ответственность по проведению реформ в ЖКХ и предложить стране основные пути трансформации отрасли в цивилизованную форму существования, где интересы потребителя будут основным приоритетом работы.

При этом В.ЯКОВЕНКО подчеркнул, что инициативы «Коммунального фронта» по реформированию отрасли и улучшению жилищно-коммунальных услуг будут нести не только общегосударственный характер.

«Многое можно изменить в рамках города и таким проектам будет уделяться большое внимание», - отметил лидер КФ.

Справка УНИАН. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Инициатором создания движения выступила Ассоциация теплотехнических компаний. Появление организации обусловлено большим спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» существуют в 9 городах, еще в 10 городах планируется создать такие организации в ближайшее время. Движение возглавляет Виталий ЯКОВЕНКО.